Капитальный ремонт школы № 1 в Серпухове завершится в 2025 году

Пять школ городского округа вошли в президентскую программу по капитальному ремонту. Работы в школе № 1 должны закончиться в 2025 году.

Ход капитального ремонта учебного заведения проверил глава муниципалитета Сергей Никитенко. Сейчас специалисты производят демонтаж кровли, перекрытий и внутренних помещений, после чего займутся вывозом строительного мусора. Уже выполнено 95% работ.

Здание школы общей площадью более пяти тысяч квадратных метров было построено в 1938 году. Объект состоит из четырехэтажного учебного корпуса, актового и спортивного залов, пищеблока и бассейна.

Обучается в школе около 850 детей, а бассейн посещают также воспитанники других учебных заведений города, поэтому учреждение очень нуждается в обновлении.

Сергей Никитенко рассказал, что педагоги и родители просили сохранить исторический фасад здания, и пообещал, что это пожелание будет выполнено.

Кровельные работы планируют закончить до 15 ноября, после чего строители займутся инженерными коммуникациями и внутренней черновой отделкой.

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