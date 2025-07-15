Капитальный ремонт школы № 8 в Химках завершат к августу 2025 года

В школе имени Матвеева завершается первый этап реконструкции, начатый в ноябре 2024 года. После обновления учреждение примет более 650 учеников уже в сентябре.

Сейчас строители ведут чистовую отделку, подключают инженерные системы и выполняют фасадные работы. В ближайшие месяцы предстоит установить двери, завершить отделку помещений, уложить пол, смонтировать сантехнику и мебель, а также благоустроить территорию. Общая площадь ремонтируемых помещений — около 4 тысяч квадратных метров.

Школа № 8 — одна из старейших в округе: зданию почти 70 лет. Исторический облик учреждения сохранят, а стены украсят картинами с сюжетами из истории Химок и России.

«Во дворе школы будет установлен мемориал в память о 352-й Оршанской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии», — сообщила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Также сохранят муралы, посвященные героям — Григорию Муходавкину и Тимофею Воробейкину. После ремонта в школе вновь откроется музей.