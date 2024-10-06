Капитальный ремонт школы № 8 начался в Химках

Специалисты расширят пространство учебных классов, обновят мебель и завезут современное оборудование. Помимо этого, обновят и территорию школы. Завершить работы планируют к следующему учебному году.

«Сейчас идет обследование здания и создание проекта на демонтаж. Это самый важный этап — правильно установить „диагноз“ здания и понять, как ему помочь. С середины октября начнется демонтаж, в ходе которого будет готовиться проект ремонта. Мы уверены, что у нас получится создать новое и комфортное пространство для наших ребят, при этом сохранить исторический облик школы, ту историческую память, которая у нас есть», — рассказала директор школы Ольга Игнатьева.

Учебный процесс продолжается даже во время ремонта. Ребят перевели в другие образовательные организации. Дети с пятого по восьмой классы сейчас ходят на занятия в школу «Лига первых». Старшеклассники обучаются в школе № 1.

Школа № 8 была открыта в 1956 году и является одним из самых старых учебных заведений округа. Сейчас образовательная организация носит имя своего первого директора Василия Матвеева. Именно под его чутким руководством она стала одной из лучших в Химках. Ученики и педагоги ежегодно подтверждают это звание отлично подготовкой.

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