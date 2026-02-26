Капитальный ремонт школы № 6 в Наро-Фоминске завершат в 2027 году

В подмосковном Наро-Фоминске на улице Ефремова, 11 продолжаются работы по капитальному ремонту школы № 6. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, подрядчик уже наполовину завершил демонтажные работы и вскоре приступит к отделочным.

Ремонтные работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Они финансируются из средств регионального бюджета.

Здание школы, построенное в 1960 году, имеет общую площадь 9 912,2 квадратных метров. В ходе ремонта будет обновлен фасад, кровля, заменены инженерные сети и сантехническое оборудование. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Все внутренние помещения, включая пищеблок, будут обновлены. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2027 года.