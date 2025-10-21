Капитальный ремонт школы № 5 завершат в Наро-Фоминске к сентябрю 2026 года

Рабочие уже демонтировали часть плитки во дворе, кирпичные перегородки, напольное покрытие и стяжки на третьем этаже здания. Для повышения эффективности специалисты применяют современное оборудование. На первом этаже для снятия напольной плитки задействованы два робота-отбойника, справляющиеся с задачей в течение получаса. Подготовку поверхностей стен и потолков на третьем этаже проводят с использованием пескоструйного аппарата, который позволяет выполнить эту работу за три дня.

Здание школы, построенное в 1981 году, полностью преобразится после капитального ремонта. Завершить все работы планируют к началу нового учебного года.

К сентябрю следующего года еще несколько образовательных учреждений Наро-Фоминского округа обновят по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Будут отремонтированы старый корпус шестой школы в Наро-Фоминске, корпус школы для детей с ОВЗ на улице Калинина, детские сады № 22 в Апрелевке, № 2 и № 6 в Наро-Фоминске.