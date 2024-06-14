Капитальный ремонт школы № 5 в Солнечногорске завершили на 45%

Капитальный ремонт школы № 5 продолжается в Солнечногорске. Готовность объекта уже достигла 45%.
Ход строительных работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин. Сейчас специалисты проводят монтаж системы горячего и холодного водоснабжения, а также устройство кровли.
«Завершили облицовку фасада утеплителем, залиты все перекрытия, везде закончили штукатурку, кроме одного коридора. Специалисты приступили к укладке плитки на первом этаже, в пищеблоке ее уже полностью положили. Инженерные работы также заканчиваются и через две недели приступим к чистовой отделке в новом блоке», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
Капитальный ремонт проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2024 года.