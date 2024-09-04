Капитальный ремонт школы № 5 в Лобне завершат к концу года

В здании школы № 5 городского округа Лобня строители закончили демонтажных внутренних конструкций. Капитально учебное заведение отремонтируют до конца декабря 2024 года.

Пресс-служба Министерства строительства Московской области сообщила о том, что работы по разбору внутренних конструкций в здании школы № 5 в Лобне завершили. Сейчас на стройплощадке учреждения образования трудятся около 80 рабочих. Строители обновляют крышу и фасад здания, устанавливают внутренние перегородки и монтируют инженерные сети.

Капремонт учебного заведения стартовал в конце июня. Здесь заменят кровлю, окна и двери, модернизируют инженерные сети, утеплят фасад. Рабочие проведут внутреннюю отделку помещений, установят новую сантехнику и разместят в кабинетах школы современную мебель и оборудование.

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