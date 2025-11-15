Капитальный ремонт школы № 5 начался в Щелкове

Масштабное обновление проведут в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в Щелкове. Их организовали в рамках национального проекта.

В здании уже начали демонтировать старые конструкции. Также в нем обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, полностью отремонтируют все помещения, включая спортзал и пищеблок.

Кроме того, специалисты модернизируют систему пожарной безопасности и видеонаблюдения и проведут благоустройство прилегающей территории. В здании установят новую мебель и современное учебное оборудование.

Капитальный ремонт должны завершить до 1 сентября следующего года. Также в 2026-м в Щелкове обновят еще три школы и детский сад № 21.

Отметим, что ремонт проводят в рамках госпрограммы по капремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья нацпроекта «Молодежь и дети».