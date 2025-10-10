Капитальный ремонт школы № 5 начали в Наро-Фоминске

Образовательному учреждения в следующем году исполнится 45 лет. После обновления школа станет современным пространством для учебы, занятий спортом и творчества.

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Евгений Мелентьев встретился с подрядчиком и наметил план работ по капитальному ремонту. Специалисты уже приступили к демонтажу устаревших конструкций.

Инженерные коммуникации в здании полностью заменят, обновят также кровлю, фасад и внутренние помещения.

В школе № 5 обучаются 877 детей. «Мы уверены, что школьники оценят наши старания. Будем держать каждый этап на контроле, чтобы успеть к 1 сентября», — сказал Евгений Мелентьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе открыли 26 новых школ и 15 детских садов. Еще более 70 образовательных учреждений капитально отремонтировали. До конца года двери откроют еще шесть организаций. В каждой из них создадут современные и комфортные условия для учебы.