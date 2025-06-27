Капитальный ремонт школы № 32 в Балашихе выполнили на 50%

В Балашихе продолжается капитальный ремонт школы № 32 на улице Крупской. Глава округа Сергей Юров проверил ход работ, которые идут по графику с готовностью 50%.

Школа № 32 на улице Крупской в Балашихе преображается в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и народной программы партии «Единая Россия». Глава городского округа Сергей Юров совместно с руководителями профильных управлений оценил прогресс на объекте, где работы начались в сентябре 2024 года.

«Мы одновременно обновляем четыре социальных объекта: школу № 32, гимназию № 1 имени Алексея Баландина и два детских сада на улице Маяковского и в микрорайоне Железнодорожный на улице Советская. Ежедневно контролируем все этапы — от строительства до закупки оборудования. Наша цель — сдать все объекты к началу учебного года», — подчеркнул Сергей Юров.

На данный момент готовность школы № 32 составляет 50%. Подрядчики завершают устройство фасада, внутреннюю отделку стен, монтаж инженерных систем, включая черновую электрику и другие коммуникации. Особое внимание уделяется модернизации систем водоснабжения и отопления. Как отметил руководитель проекта Андрей Антонюк, ранее в школе отсутствовало горячее водоснабжение, а отопление обеспечивалось устаревшими бойлерами. Сейчас эти проблемы устраняются: проводится подключение к горячему водоснабжению и замена отопительной системы в соответствии с современными стандартами.

Работы идут в строгом соответствии с графиком, что гарантирует открытие обновлённой школы к 1 сентября 2025 года. Модернизация школы № 32 не только улучшит условия для учеников и педагогов, но и станет важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры Балашихи.