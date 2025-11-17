Капитальный ремонт школы № 27 в селе Трубино начали в Щелкове

Трубинская школа с более чем вековой историей является одной из старейших в округе. Построенное в 1964 году нынешнее здание ждут масштабные преобразования.

Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций. В школе проведут ремонт всех учебных классов, пищеблока и библиотеки, обновят кровлю, фасад, инженерные сети, водосточную систему, установят камеры видеонаблюдения и пожарной безопасности. Лаборатории и мастерские оснастят новым оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят.

Все ремонтные работы планируют завершить до 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе открыли 26 новых школ и 15 детских садов. Еще более 70 образовательных учреждений капитально отремонтировали. До конца года двери откроют еще шесть организаций. В каждой из них создадут современные и комфортные условия для учебы.