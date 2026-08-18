Капитальный ремонт школы № 2 завершили в Лобне

17 августа Министерство строительства Московской области сообщило о завершении ремонта общеобразовательного учреждения. Здание 1978 года постройки полностью обновили: от кровли и фасада до внутренних инженерных систем.

Специалисты отремонтировали кровлю, утеплили и обновили фасад и входную группу, заменили системы отопления, вентиляции и канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, провели внутренние отделочные работы. Для учебного заведения закупили новую мебель и оборудование.

Особенностью обновленного здания стали художественные композиции, созданные в рамках проекта «Моя школа — моя история». Художники мастерской Алексея Шилова нанесли на стены изображения в технике рельефной росписи (сграффито). Теперь стены школы украшают Лобненский пруд, Шуховская водонапорная башня, Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Киово и другие символы города.

Работы провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».