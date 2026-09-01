Капитальный ремонт школы № 18 завершили в Балашихе

Первая линейка в День знаний прошла в отремонтированном учебном заведении. За парты в обновленном здании сели более 1000 учеников.

Среди ребят, которые только начали обучение, были дети выпускника школы и участника специальной военной операции с позывным «Оскол», который обратился к губернатору Московской области с просьбой о ремонте учреждения.

В рамках капитального ремонта специалисты заменили инженерные системы, кровлю, обновили фасад и внутренние помещения, благоустроили территорию. В классах появилась новая мебель и оборудование.

«Я сам жил в этом поселке, сам учился в этой школе, и сейчас здесь учатся мои дети. Поэтому мне было особенно важно, чтобы она изменилась. После обращения работа началась практически сразу. За год школа очень сильно преобразилась — я бы даже сказал, что это уже совсем другая, новая школа», — поделился военнослужащий.

Благодаря обновлению в здании появился пищеблок полного цикла. Теперь горячие блюда для школьников могут готовить в учреждении. Также школа получила новое оборудование в рамках федерального проекта «Точка роста». Оно позволит ребятам заниматься исследовательской и проектной работой, осваивать современные технологии и реализовывать собственные образовательные проекты.

«В этой школе учились целые поколения жителей, а теперь сюда приходят их дети и внуки. Очень важно, что учреждение сохранило свою память и одновременно получило современные условия для образования. То, что обещали строители, сегодня выполнено сполна», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Обновили и прилегающую территорию. Здесь обустроили новое спортивное ядро и современную инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом. Теперь у школьников появились дополнительные возможности для тренировок, активного отдыха и проведения спортивных мероприятий.

«Сегодня перед нами новая школа — с современными классами, мебелью, оборудованием, спортивной инфраструктурой и благоустроенной территорией. Инициатива участника специальной военной операции стала отправной точкой большой работы, и сегодня мы видим ее результат», — поделился глава Балашихи Сергей Юров.

Торжественные линейки в День знаний прошли во всех образовательных учреждениях округа. В школе № 18 первый звонок прозвучал для 105 первоклассников. Всего в этом году школьный порог впервые переступит 7021 первоклассник. Для дошкольников 1 сентября также стало особенным днем: в микрорайоне Алексеевская роща открылся новый детский сад на 250 мест, который сегодня принял первых воспитанников.