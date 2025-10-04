Капитальный ремонт школы № 16 начался в Орехово-Зуеве

Учащиеся — стобалльники на ЕГЭ, победители и призеры олимпиад и спортивных соревнований. В 2021 году здесь открыли пристройку к начальной школе на 300 мест, а после приступили к капитальному ремонту основного здания.

«Главный вопрос от родителей: вернутся ли ребята следующего 1 сентября в родные стены. Говорю прямо — сомнений нет. Подрядчик проверенный. За его плечами — строительство Морозовской школы, ремонт корпуса начальной школы Демиховского лицея и еще несколько объектов в округе. Везде работы выполнены качественно и в срок», — отметил Руслан Заголовацкий.

Подрядчик должен привести в порядок здание площадью семь тысяч квадратных метров. Рабочие почти завершили демонтаж. После капитального ремонта корпуса школа № 16 станет современным образовательным центром.