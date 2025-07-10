Капитальный ремонт школы № 1 в Наро-Фоминске завершат в августе 2025 года
Работы вышли на финишную прямую. В самом разгаре замена коммуникаций и отделка внутренних помещений.
За строительными лесами уже угадываются очертания нового фасада школы. К его ремонту строители приступили сразу после обновления кровли. Всего на объекте задействованы около 50 рабочих.
«К работам приступили в сентябре прошлого года, проведена замена всех перекрытий, усиление всех конструкций для безопасности наших детишек. На сегодняшний момент внутренние работы закончены на 80-85 процентов. Предстоят работы по благоустройству. И планируем — согласно графику, до середины августа — закончить это учреждение и сдать его в эксплуатацию», — рассказал заместитель генерального директора подрядной организации «Агростройальянс» Исмаил Мамадаев.
Площадь школы составляет почти 1800 квадратных метров, здание 1958 года постройки до сих пор капитально не ремонтировалось. При выполнении работ постарались не утратить исторический облик учебного заведения.
«Мы сохранили внутри очень красивые исторические арки, где будет расположена история нашей школы, ее „золотой фонд“, педагогический, ну и детский, потому что школа славится как своими педагогами, так и своими выпускниками», — отметила директор СОШ № 1 Юлия Крутилина.
Капитальный ремонт проходит по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».