Капитальный ремонт школы № 1 в Наро-Фоминске завершат в августе 2025 года

Работы вышли на финишную прямую. В самом разгаре замена коммуникаций и отделка внутренних помещений.

За строительными лесами уже угадываются очертания нового фасада школы. К его ремонту строители приступили сразу после обновления кровли. Всего на объекте задействованы около 50 рабочих.

«К работам приступили в сентябре прошлого года, проведена замена всех перекрытий, усиление всех конструкций для безопасности наших детишек. На сегодняшний момент внутренние работы закончены на 80-85 процентов. Предстоят работы по благоустройству. И планируем — согласно графику, до середины августа — закончить это учреждение и сдать его в эксплуатацию», — рассказал заместитель генерального директора подрядной организации «Агростройальянс» Исмаил Мамадаев.