Капитальный ремонт школы № 1 стартовал в Орехово-Зуеве

В округе стартовал масштабный проект по капитальному ремонту второго корпуса Дрезненской школы № 1, учебного заведения с богатой историей, основанного еще в 1962 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент специалисты проводят демонтаж устаревших конструкций внутри помещений и на крыше, одновременно занимаясь возведением новых перегородок, отвечающих современным требованиям к учебным пространствам. Проект включает в себя не только внутреннюю отделку помещений, но и установку входных групп, а также полную замену устаревших инженерных сетей, включая системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации, а также всего сантехнического оборудования.

Особое внимание будет уделено обновлению фасада и кровли. Кроме того, будет закуплена новая мебель и учебное оборудование. Планируется, что обновленный корпус Дрезненской школы № 1 распахнет свои двери для 550 учеников 1 сентября 2026 года.