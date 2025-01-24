Капитальный ремонт школы начался в поселке Снегири под Истрой

Рабочие приступили к капитальному ремонту школы в поселке Снегири. Ее открыли в 1962 году и ни разу здесь не проводили масштабных работ.

В школе трудится 30 строителей, они выполняют демонтажные работы на втором и третьем этажах. Во время капитального ремонта в здании полностью заменят все инженерные системы и сантехнику, отремонтируют учебные классы и рекреационные зоны, обновят пищеблок в соответствии с современными требованиями, выполнят утепление фасада и крыши, также проведут благоустройство территории.

Несмотря на то, что учебное заведение находится в поселке, учится там 580 школьников. Они на время ремонтных работ переехали в Дедовскую школу № 1.

Закончить капитальный ремонт образовательного учреждения планируют к началу нового учебного года, поэтому все ученики в День знаний вернуться в обновленные и родные стены.