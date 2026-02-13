Капитальный ремонт школы имени Героя летчика СССР Александра Выборнова близится к середине

Продолжаются работы по капитальному ремонту школы имени Героя Советского Союза Александра Выборнова. Это первое обновление здания с момента его постройки в 1967 году.

На данный момент строительная готовность составляет 15%. Строители завершают демонтажные работы и активно занимаются монтажом инженерных сетей, а также штукатуркой и облицовкой. В ходе капремонта планируется демонтаж старых конструкций, обновление фасада и пола, замена окон, дверей и внутренних перегородок.

Школьную территорию благоустроят, появится многофункциональное спортивное ядро с беговой дорожкой и площадками для метания. В рекреациях, благодаря пристройкам, разместятся кабинеты педагога-психолога, педагога-организатора и центр детских инициатив.

Строительные работы планируют завершить к концу июля, и уже с 1 сентября школа распахнет свои двери в обновленном виде.