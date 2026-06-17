Капитальный ремонт школ в Серпухове завершат летом

В образовательных учреждениях округа продолжается капитальный ремонт нескольких школ и корпуса лицея. Работы находятся на финальной стадии и должны завершиться к началу учебного года.

В школах и корпусах образовательной сети активно ведутся строительные и отделочные работы. Подрядные организации задействовали десятки специалистов и технику, чтобы завершить обновление зданий к установленному сроку. Основной акцент сейчас сделан на инженерные системы, фасады и внутреннюю отделку помещений.

В школе № 10 на площадке работают 86 человек. Здесь выполняют фасадные и кровельные работы, устанавливают окна и прокладывают внутренние коммуникации. Параллельно продолжается отделка классов и других помещений, а также благоустройство территории вокруг здания.

В школе № 7 задействованы 87 рабочих и 4 единицы техники. Подрядчик проводит фасадные работы, монтирует слаботочные системы и занимается устройством кровли. Внутри здания продолжается отделка помещений, а на территории начинают благоустройство.

В корпусе № 2 Лицея Протвино основной объем работ связан с инженерными сетями. Там монтируют системы отопления, водоснабжения и канализации, а также устанавливают молниезащиту на кровле и фасадах. Одновременно выполняют электромонтаж и готовят помещения к монтажу подвесных потолков.

В Липицкой школе демонтажные работы завершены, кровля полностью готова, фасады выполнены на 80 процентов. Инженерные системы доведены до уровня 83 процентов готовности. Сейчас рабочие переходят к чистовой отделке: укладывают плитку на первом этаже, настилают линолеум на верхних, устанавливают двери и противопожарные перегородки. Завершается благоустройство прилегающей территории.

«Все школы должны быть полностью готовы к началу учебного года, чтобы дети пришли в современные и безопасные условия», — отметил представитель администрации округа.