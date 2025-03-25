Капитальный ремонт школ проверили в Серпухове

Временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко побывал в образовательных учреждениях округа, где сейчас проходит реконструкция. Он оценил объем проделанных работ.

Капремонт школ в Серпухове идет по президентской программе. В этом году обновления ждут пять учреждений.

Внешний вид постараются сохранить в памятных и ценных для школ помещениях. В зданиях заменят коммуникации.

К примеру, отреставрируют памятник Александру Пушкину во дворе школы № 6. По всем объектам специалисты администрации округа проверяют ход работ каждый день.

«Положительная динамика стройготовности есть. Сроки и качество проводимых работ держим на контроле. Ребята должны встретить 1 сентября 2025 года в новых, комфортных и современных условиях, в стенах родных образовательных учреждений», — добавил Алексей Шимко.