Капитальный ремонт школ и детсадов завершат в Серпухове к 1 сентября

В Серпухове завершаются последние работы по капитальному ремонту школ и детских садов. На объектах проводят генеральную уборку, устанавливают новую мебель и проверяют системы безопасности.

Специалисты приводят в порядок игровые и спортивные площадки, благоустраивают прилегающие территории. Во всех зданиях проверили и протестировали системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции и другие инженерные коммуникации.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту детей. Во всех зданиях специалисты проверили и протестировали системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции и другие инженерные коммуникации.

«Уже через неделю, 1 сентября, в школах Серпухова пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Пусть новый учебный год в обновленных, уютных стенах подарит нашим детям яркие открытия, новые друзья и отличные оценки», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.