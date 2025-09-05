Капитальный ремонт сетей водоснабжения завершат в Дедовске до 15 ноября

Сразу 10 участков сетей холодного водоснабжения обновят в Дедовске муниципального округа Истра. Подрядчик выполнил уже 70% от запланированного объема.

Сейчас работы проводят на улице Главная. Последней в списке стоит улица Гагарина, она и будет закольцовывать всю систему. Кроме трубопроводов обновят колодцы, запорные арматуры и водопроводные камеры.

Стальные трубы меняют на полипропиленовые с более длительным сроком эксплуатации, кроме того, работы проводят методом горизонтально-направленного бурения, чтобы сократить площадь раскопок и ускорить сроки проведения работ. После полного обновления на участках проведут благоустройство.

Отметим, что такие масштабные работы по ремонту в Дедовске не проводили с момента основания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.