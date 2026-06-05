Капитальный ремонт провели в 257 жилых домах Подмосковья с начала года

В этом году в Подмосковье запланировали капитально отремонтировать 5,2 тысячи элементов в 2,1 тысячи многоквартирных домах. С начала строительного сезона подрядчики приступили к работам и уже привели в порядок 257 зданий.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, подрядные организации стартовали с опережением графика и уже отремонтировали 478 элементов 257 домов. В 148 зданиях работы уже полностью завершили.

Готовность плана в 43% отметили в Краснознаменске, 34% — в Можайске, 27% — в Долгопрудном, по 23% — в Лосино-Петровском, Черноголовке и Серебряных Прудах.

Все работы планируют завершить до конца года.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса», — сказал глава ведомства Кирилл Григорьев.

Полностью завершена модернизация газопроводов в Дубне, Истре, Котельниках, ЗАТО Краснознаменск, Лосино-Петровском, Лотошине, Орехово-Зуеве, Раменском и Реутове.