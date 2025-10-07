Капитальный ремонт провели в многоквартирном доме Зарайска

Округ продолжает курс на обновление своего жилого фонда. Одним из примеров успешной реализации масштабных преобразований стал кирпичный дом № 2 по улице Октябрьской.

Это здание, возведенное более шестидесяти лет назад, полностью преобразилось благодаря комплексному обновлению фасада и кровли. Бригады специалистов начали с очистки стен. Далее была восстановлена поврежденная кладка несущих стен и цоколя и ликвидированы все трещины, обеспечивая структурную целостность здания.

После этого все поверхности обработали специальным антисептическим составом. На тщательно подготовленное основание строители нанесли выравнивающий штукатурный слой. Затем был уложен финишный декоративный слой.

«Помимо основной работы с фасадом, были полностью обновлены входные группы: установлены энергоэффективные двери, которые не только улучшают внешний вид, но и повышают безопасность и теплоизоляцию подъездов. Также заменены старые окна в местах общего пользования. Завершающим штрихом стала отремонтированная фундаментная отмостка по всему периметру дома, важная для эффективного отвода дождевых и талых вод от основания здания, предотвращая его разрушение и продлевая эксплуатационный период», — сообщил представитель подрядчика.

Фасадные работы стали продолжением уже начатых преобразований. Ранее, на первом этапе капитального ремонта, подрядчики заменили скатную кровлю. Это был комплексный процесс: старое покрытие, несущая стропильная система и обрешетка были полностью демонтированы, а на их место смонтированы новые конструкции. Особое внимание было уделено дополнительному утеплению чердачного помещения.