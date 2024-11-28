Капитальный ремонт начнется в «Лицее города Истра»

Работы будут проводить до сентября следующего года. Сейчас лицей готовят к ремонту.

Планируется обновить в здании фасад, отремонтировать помещения, заменить мебель, а также коммуникации. Кроме того, в лицее установят новое учебное и лабораторное оборудование.

«Мы очень рады, мы ждали этого события, школа нуждается в ремонте и обновлении. В этом здании, построенном 40 лет назад, ни разу не было капитального ремонта» — поделилась директор муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей города Истра» Ольга Оличева.

Пока ремонт будет идти, ученики вместе с педагогическим составом переедут в школу № 2 микрорайона Восточный. Сейчас туда перевозят всю мебель, инвентарь и технику. Переезд должен быть завершен до конца недели, чтобы с понедельника ребята смогли начать обучение в новых, но временных условиях.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей города Истра» работает с 1984 года.

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