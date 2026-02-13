Капитальный ремонт проведут на шести автодорогах в Дубне

В год 70-летия Дубны в наукограде капитально отремонтируют шесть автомобильных дорог, общая протяженность обновленных участков составит порядка 10 километров. Работы затронут как центральные магистрали, так и улицы частного сектора, часть объектов включена в план на 2026 год.

Одним из самых протяженных и сложных участков текущего года станет дорога на улицах Дружбы и Александровка протяженностью 1,4 километра — она ведет к выезду на мост. Капитальный ремонт также запланирован на Коммунальном проезде (от улицы Кирова до СНТ «Восход»), улицах Курчатова, Мира, Векслера, Строителей и Московской. Кроме того, стартуют проектно-изыскательские работы на улице Тверской для последующего капремонта.

В теплое время года начнется текущий ремонт проспекта Боголюбова — от вокзала «Большая Волга» до пересечения с улицей Понтекорво. Протяженность участка составляет 2,4 километра. Глава Дубны Максим Тихомиров поставил задачу привести центральную магистраль города в порядок к празднованию Дня города и 70-летия наукограда.

Параллельно в юбилейный год в Дубне продолжится обустройство тротуаров и ликвидация «народных троп». Работа по приведению дорог в нормативное состояние ведется системно: в 2025 году по поручению губернатора Московской области в частном секторе были капитально отремонтированы четыре дороги. На месте грунтовок на улицах Безымянной, Октябрьской, в Школьном и Октябрьском проездах появилось асфальтовое покрытие.