Капитальный ремонт Поваровской школы в Солнечногорске завершат к 1 сентября

Ход капитального ремонта проверили первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин и заместитель главы Александр Сорокин.

Подрядчик «Техпромстрой-13» успешно завершил демонтажные работы и установку окон, а также достиг 62% выполнения кровельных работ и 42% — общестроительных, включая устройство полов, штукатурку и гидроизоляцию стен. Специалисты уже приступили к работе над фасадом. На объекте задействованы 24 рабочих и инженерно-технических работников.

«Подрядчик выполняет все работы в графике. Очень приятно видеть его качественное отношение. Материалы доставляют вовремя. Договорились, чтобы держали темпы. Наша задача — к 1 сентября открыть школу для детей», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.