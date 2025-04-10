Капитальный ремонт Поваровской школы в Солнечногорске завершат к 1 сентября
Капитальный ремонт главного корпуса Поваровской школы продолжается в Солнечногорске. Работы планируют завершить к 1 сентября.
Ход капитального ремонта проверили первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин и заместитель главы Александр Сорокин.
Подрядчик «Техпромстрой-13» успешно завершил демонтажные работы и установку окон, а также достиг 62% выполнения кровельных работ и 42% — общестроительных, включая устройство полов, штукатурку и гидроизоляцию стен. Специалисты уже приступили к работе над фасадом. На объекте задействованы 24 рабочих и инженерно-технических работников.
«Подрядчик выполняет все работы в графике. Очень приятно видеть его качественное отношение. Материалы доставляют вовремя. Договорились, чтобы держали темпы. Наша задача — к 1 сентября открыть школу для детей», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
В ходе капитального ремонта здания, построенного в 1957 году и общей площадью 1728 квадратных метров, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, обустроят входную группу, проведут кровельные и внутренние работы, отремонтируют фасад. Помещения приведут к современным образовательным стандартам, оснастят новым оборудованием и мебелью. Прилегающую территорию благоустроят.
Работы финансируются из бюджета Московской области. На время ремонта всех учеников разместили в новом корпусе, который был открыт в 2024 году в рамках нацпроекта «Образование». Учебный процесс организован в одну смену.