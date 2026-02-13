Капитальный ремонт поликлиники в Воскресенске завершат в 2027 году

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В Воскресенске продолжается масштабный капитальный ремонт поликлиники № 1 — пятиэтажное здание площадью почти 7 тысяч квадратных метров обновят в рамках областной программы. Работы на объекте, входящем в структуру ГБУЗ МО «Воскресенская больница», идут в соответствии с графиком: строители завершили демонтаж и приступили к конструктивным укреплениям.

В настоящий момент специалисты производят усиление дверных проемов, на финальной стадии находятся работы по укреплению плит перекрытий. Параллельно ведется отделка: штукатурка стен выполнена уже на 90%, в ближайшее время строители планируют приступить к чистовой отделке помещений и стяжке полов.

На объекте ежедневно задействовано около 50 рабочих. Бесперебойную поставку бетона обеспечивают бетонные насосы и миксеры, манипуляторы доставляют необходимые материалы.

Завершить капитальный ремонт поликлиники № 1 планируется в четвертом квартале 2027 года. Обновление проводится в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».