Капитальный ремонт поликлиники в Долгопрудном завершат к 2028 году

В поликлинике №1, расположенной на улице Павлова в городе Долгопрудный, начались работы по капитальному ремонту здания. Процесс ремонта организован таким образом, чтобы медицинское учреждение могло продолжать работу в обычном режиме для всех пациентов. Помещения будут закрываться на ремонт последовательно, этаж за этажом, начиная с верхних этажей и заканчивая нижними.

Обновление поликлиники проводится в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. «В настоящее время на площадке в рамках первого этапа идут демонтажные работы на 6 и 7 этажах здания. Одновременно ведется подготовка в подвале и на чердаке: меняются старые коммуникации, системы вентиляции и электроснабжения», — уточняется в сообщении.

Площадь здания составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В ходе капитального ремонта будут заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование, дверные блоки. Также планируется обновление внутренних помещений и входной группы. В поликлинике появится современная зона регистратуры, дополнительный вход, комфортные места для ожидания пациентов и работы врачей.

Завершить все работы и сдать обновленное здание поликлиники планируется в 2028 году.