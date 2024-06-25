Капитальный ремонт поликлиники № 1 в Пушкино завершат в 2026 году

Здесь заменят инженерные сети и лифты, проведут ремонт и перепланировку. Площадь объекта — более шести тысяч квадратных метров. Здание построили в 2006 году. На время работ часть сотрудников переехала в другие подразделения, но поликлиника продолжает функционировать.

«Очень ждем, когда закончится ремонт, чтобы посмотреть на эту красоту. Молодцы, что не стали закрывать поликлинику полностью. Врачей очень грамотно распределили. Врачи у нас очень хорошие. А как больница преобразилась! Мы, пенсионеры, все видим и подмечаем», — рассказала жительница Пушкино Маргарита Яковлева.

К медицинскому учреждению прикреплено более 104 тысяч человек. Отметим, что также в округе уже возводят детскую поликлинику на 400 посещений в смену. Строительство стало возможным благодаря народной программе партии «Единая Россия».

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