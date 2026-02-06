Капитальный ремонт поликлиники № 1 начали в Долгопрудном

Медицинское учреждение вошло в программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Первый этап работ планируют завершить в течение полугода, затем строители поочередно перейдут на другие этажи здания.

Сейчас специалисты проводят демонтажные работы на шестом и седьмом этажах, чердаке и в подвале. Здесь заменят все инженерные коммуникации.

«Будет обновлено все, что касается мебели и не медицинского оборудования. Поликлиника будет сдана под ключ. Все кабинеты оснастят шкафами, стульями, кушетками и другой необходимой мебелью», — рассказал главный врач Долгопрудненской больницы Сергей Торубаров.