Капитальный ремонт поликлиники № 1 начали в Долгопрудном
Медицинское учреждение вошло в программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Первый этап работ планируют завершить в течение полугода, затем строители поочередно перейдут на другие этажи здания.
Сейчас специалисты проводят демонтажные работы на шестом и седьмом этажах, чердаке и в подвале. Здесь заменят все инженерные коммуникации.
«Будет обновлено все, что касается мебели и не медицинского оборудования. Поликлиника будет сдана под ключ. Все кабинеты оснастят шкафами, стульями, кушетками и другой необходимой мебелью», — рассказал главный врач Долгопрудненской больницы Сергей Торубаров.
Завершится реконструкция поликлиники в 2029 году. Здание полностью будет соответствовать современному брендбуку медицинских учреждений Подмосковья.
Поликлиника № 1 — одно из крупнейших медицинских учреждений города. Она обслуживает более 70 тысяч жителей. Здесь пациентам оказывают экстренную и плановую помощь.