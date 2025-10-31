Капитальный ремонт подъездов завершили в микрорайоне Подрезково в Химках

В микрорайоне Подрезково в Химках завершили капремонт подъездов на улице Московской и Мира. До конца года в Химках планируется завершить работы еще в 80 подъездах многоквартирных домов.

В городском округе Химки стартовала приемка подъездов после капитального ремонта. В процессе контроля качества принимают участие жители домов, муниципальные депутаты и представители Движения общественной поддержки, которые совместно оценивают выполненные работы.

Депутат Глеб Демченко проинспектировал результаты обновления в микрорайоне Подрезково в домах №2 на улице Московской и №2 на улице Мира. В перечень выполненных работ вошли замена входных и тамбурных дверей, установка новых светильников, шпатлевка и покраска стен и потолков, покраска перил, замена поручней и почтовых ящиков, а также укладка новой плитки на первых этажах. Дополнительно проведены работы по замене инженерных коммуникаций и ремонту входных групп, включая обновление козырьков над подъездами и ступеней.

«Обновление подъездов – это не просто косметический ремонт, это инвестиции в будущее нашего города. Мы стремимся к тому, чтобы Химки становились все более современными, благоустроенными и удобными для жизни. Комфортные подъезды – это результат совместных усилий жителей, управляющих компаний и городской администрации», – отметил депутат Глеб Демченко.

Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».