Капитальный ремонт подъездов в Химках завершат до 27 сентября

Работы ведутся одновременно в четырех подъездах многоквартирного жилого здания на проспекте Мельникова. В настоящее время специалисты выполняют завершающие работы по отделке помещений.

Масштабное обновление входных групп проходит в рамках федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Помимо объекта на проспекте Мельникова, работы также осуществляются в МКД, расположенных в районах Старые и Новые Химки, Левобережный, Сходня и Подрезково.

В конкретном доме № 2/1 подрядчики провели комплекс мероприятий по благоустройству. Были полностью окрашены поверхности потолков и стен, а также обновлены конструкции мусоропроводов. Помимо этого, произведена замена светильников и почтовых ящиков, отремонтирована внутренняя электропроводка, а ступени и ограждения лестничных маршей приведены в порядок.

Ведущий инженер Омар Худавердиев уточнил, что в подъездах № 3, 4, 5 осталось восстановить напольное покрытие. Готовность подъезда № 6 составляет 70%.