Капитальный ремонт плотины на реке Коломенке завершили в Подмосковье. Специалисты признали ее состояние неудовлетворительным еще в 2021 году, а в этом ее включили в список гидротехнических сооружений, на восстановление которых Росводресурсы выделили часть средств.

Как пояснили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, своевременный ремонт плотины позволил уберечь жилые дома от попадания в зону затопления. В случае аварии вероятный ущерб оценивался в 205,4 миллионов рублей.

В этом году идет капитальный ремонт еще пятерых гидротехнических сооружений: плотины пруда на реке Ходца и плотины нижнего пруда на реке Васса в городском округе Богородский; плотины верхнего пруда на реке Сетунь в селе Никольское в городском округе Одинцовский; плотины пруда на ручье без названия в деревне Бережки под Подольском; донного водовыпуска плотины на реке Нара в Серпухове.

Все плотины отремонтируют до конца 2024 года.

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