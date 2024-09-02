Капитальный ремонт плотины на реке Коломенке завершили в Подмосковье

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Капитальный ремонт плотины на реке Коломенке завершили в Подмосковье. Специалисты признали ее состояние неудовлетворительным еще в 2021 году, а в этом ее включили в список гидротехнических сооружений, на восстановление которых Росводресурсы выделили часть средств.

Как пояснили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, своевременный ремонт плотины позволил уберечь жилые дома от попадания в зону затопления.  В случае аварии вероятный ущерб оценивался в 205,4 миллионов рублей.

В этом году идет капитальный ремонт еще пятерых гидротехнических сооружений: плотины пруда на реке Ходца и плотины нижнего пруда на реке Васса в городском округе Богородский; плотины верхнего пруда на реке Сетунь в селе Никольское в городском округе Одинцовский; плотины пруда на ручье без названия в деревне Бережки под Подольском; донного водовыпуска плотины на реке Нара в Серпухове.

Все плотины отремонтируют до конца 2024 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Выйдет и убьет меня». Вдова Еговцева выступила против участия убийцы мужа в СВО

В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно

Konstantin Kokoshkin

«Налетели словно черти». Что известно о нападении на свадебный автобус в Щелкове

ГСУ СК РФ по Московской области

Мишустин и Воробьев поздравили с Днем знаний лицеистов «Авиатики» в Лобне

Источник фото: Константин Семенец

Вместе теплее: большой коллектив Мособлгаза встретил профессиональный праздник

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте