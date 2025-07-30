Капитальный ремонт перрона на вокзале «Большая Волга» начали в Дубне

Состояние перрона железнодорожного вокзала требовало ремонта в течение нескольких лет. Теперь платформу № 2 приведут в соответствие с современными нормами, работы планируют закончить в третьем квартале 2025 года

Старую конструкцию полностью демонтируют. Строительно-монтажные работы организованы так, чтобы не прерывались прием и отправление поездов, посадка и высадка пассажиров на вокзале «Большая Волга».

«Мы неоднократно выезжали на вокзал „Большая Волга“ с представителями РЖД и ЦППК и просили привести в порядок платформу и перрон. Сейчас работы стартовали, по рекомендациям министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области РЖД приняло решение и выделило средства», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

По всей длине перрона, которая составляет 240 метров, заменят бетонные блоки основания и уложат новый асфальт. Установят новые скамейки и урны. Для безопасности слабовидящих пассажиров платформу оборудуют по краю ограничительной полосой, выполненной из тактильной плитки желтого цвета.