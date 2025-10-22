Капитальный ремонт памятника Воинам-землякам завершили в Одинцовском округе

Мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был установлен в Горках-2 в 2012 году, его площадь составляет более 127 квадратных метров.

Ремонтные работы стартовали в летний период. Специалисты подрядной организации полностью отреставрировали основание мемориала, залили новую фундаментную плиту, заменили гранитные плиты, заделали стыки и швы. Особое внимание работники уделили «разуклонке» — она нужна для того, чтобы в непогоду не скапливалась вода.

Работы в рамках модернизации коснулись и самого памятника — его отполировали до гладкости, удалось восстановить гравировку. Площадь перед мемориалом тоже изменилась — здесь уложили новую плитку и установили лавочки.