Капитальный ремонт отделения школы №  33 начали в Подольске

В округе подрядная организация приступила к капитальному ремонту дошкольного отделения образовательного учреждения. Рабочие начали подготовительные работы, демонтируют внутренние конструкции и кровлю, снимают штукатурку со стен и убирают старые инженерные коммуникации.

Дошкольное отделение располагается в здании 1975 года постройки площадью более 1 840 квадратных метров. В нем обновят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети и пищеблок, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Преобразования затронут все групповые помещения и пищеблок. Также отремонтируют фасад здания и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт и открыть обновленное дошкольное отделение планируют в 2026 году. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».