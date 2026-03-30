Капитальный ремонт отделения лицея в г. о. Клин завершат к 1 сентября

В городе Клин на стройке отделения лицея активно ведутся работы. В настоящее время задействовано около 70 человек, которые работают как внутри здания, так и снаружи.

Уже начался ремонт фасада, прокладываются трубы для отопления, возводятся перегородки и бетонируются полы. Демонтаж почти завершен, общая готовность составляет около 30%. В апреле планируется начать благоустройство территории и ремонт кровли.

В здании, построенном в 1962 году, капитальный ремонт проводится впервые. Запланирована замена всех окон и дверей, обновление входной группы, внутренняя отделка помещений. На улице будет установлена новая спортивная площадка. Все инженерные коммуникации, включая трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения, будут заменены. Классы будут оснащены новой мебелью и оборудованием.

Начальник участка Александр Варкентин отметил, что проект обновления предусматривает перепланировку помещений, что позволит увеличить количество кабинетов в полтора раза.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».