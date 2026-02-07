Капитальный ремонт Орехово-Зуевского техникума близится к завершению

В Орехово-Зуевском городском округе, в городе Ликино-Дулево, идет капитальный ремонт здания Орехово-Зуевского техникума. На объекте работают 36 человек, которые занимаются отделкой помещений под покраску.

Руководитель проекта Евгений Еремин рассказал, что в ближайшее время планируется согласовать технологическое оборудование, подобрать колер для покраски стен и завершить их оштукатуривание. После этого рабочие приступят к обустройству помещений мастерских.

В четырехэтажном здании учебного корпуса площадью 3100 квадратных метров уже заменили кровлю и фасад, демонтировали старые перегородки и возвели новые. Кроме того, были заменены системы отопления, канализации, вентиляции, водопровод. Проложены кабельные линии для доступа в интернет, противопожарной и охранной систем, установлены пластиковые окна.

В здании мастерских заменены несущие конструкции, смонтирована новая система отопления, сделана гидроизоляция и подготовлено песчаное основание для бетонного покрытия пола. Сейчас строители укладывают утеплитель.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на средства бюджета Московской области. В техникуме оборудуют просторные аудитории, спортзал и раздевалки, установят новое оборудование и современную мебель, а также благоустроят территорию. Завершить работы планируют в августе этого года.