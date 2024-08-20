Туровскую школу в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт продолжается в Туровской школе в городском округе Серпухов. Строительная готовность объекта достигла 90%. Открытие запланировано на начал учебного года.

Ремонт в этой школе не проводился с 1960 года. Этим летом здание полностью преобразилось внутри и снаружи. В этом учебном году ребят встретит обновленный фасад и комфортные кабинеты с современной мебелью и оборудованием.

В школе обустроили полноценный актовый зал, который ранее был совмещен со спортивным. Также ремонт провели в коридорах, на лестничных площадках и в холле. На этой неделе строители закончат фасадные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство двора.

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