Капитальный ремонт образовательных учреждений проверили в Серпухове

Глава городского округа Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Павлом Гущиным 7 ноября оценили начальные этапы капитального ремонта образовательных учреждений, проводимого в рамках президентской программы и при поддержке губернатора Московской области. Так, в Липицкой школе завершается демонтаж вентилируемого фасада, перегородок и стяжки пола первого этажа.

Подрядчик ожидает поставку блоков для последующего возведения внутренних перегородок и отделочных материалов. Планируется, что эти работы и стяжку пола завершат до новогодних каникул.

Школа носит имя Героя Советского Союза Евгения Тарасова, и памятник, установленный на прилегающей территории, будет временно перенесен к дошкольному отделению. На время проведения ремонта 516 детей для обучения переведены в дошкольные отделения п. Кирпичного завода и с. Липицы, здания интерната и бывшего стационара.

В школе № 7 параллельно с демонтажем проводится монтаж оконных блоков, кровельные работы, а также возведение перегородок. 1081 учащийся на период ремонтных работ переведен в пристройку школы № 7, школы № 9 и № 3.