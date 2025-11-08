Капитальный ремонт образовательных учреждений проверили в Серпухове
Глава городского округа Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Павлом Гущиным 7 ноября оценили начальные этапы капитального ремонта образовательных учреждений, проводимого в рамках президентской программы и при поддержке губернатора Московской области. Так, в Липицкой школе завершается демонтаж вентилируемого фасада, перегородок и стяжки пола первого этажа.
Подрядчик ожидает поставку блоков для последующего возведения внутренних перегородок и отделочных материалов. Планируется, что эти работы и стяжку пола завершат до новогодних каникул.
Школа носит имя Героя Советского Союза Евгения Тарасова, и памятник, установленный на прилегающей территории, будет временно перенесен к дошкольному отделению. На время проведения ремонта 516 детей для обучения переведены в дошкольные отделения п. Кирпичного завода и с. Липицы, здания интерната и бывшего стационара.
В школе № 7 параллельно с демонтажем проводится монтаж оконных блоков, кровельные работы, а также возведение перегородок. 1081 учащийся на период ремонтных работ переведен в пристройку школы № 7, школы № 9 и № 3.
В школе № 10 завершается демонтаж здания, ведется первый этап монтажа кровельного покрытия. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу оконных проемов. На время ремонта 975 учащихся обучаются в здании начальной школы и д/о № 3 «Ромашка» школы № 10, а также в школе № 3.
«В текущем учебном году обновляем четыре школы и два детских сада. По завершении основных работ каждый объект будет оснащен новым оборудованием и мебелью, а территории будут благоустроены. Все работы идут в графике. Каждый этап держу на личном контроле», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Завершение капитального ремонта во всех образовательных учреждений ожидается в августе 2026 года.