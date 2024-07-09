Капитальный ремонт образовательного центра в Ногинске завершили на 90%

Фото: Минстрой МО

Капитальный ремонт центра образования № 21 в Ногинске вышел на финишную прямую — готовность объекта составляет 90%. Школа сможет снова принять своих учеников 1 сентября.

Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, идут работы по благоустройству территории, устройству входной группы, монтажу систем электроснабжения, отопления, вентиляции, покраске помещений и укладке плитки.

На объекте работают 80 специалистов и три единицы техники.

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