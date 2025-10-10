Капитальный ремонт оборудования проведут в котельной РЖД в Лобне

В 2025 году проведут ремонт системы химической водоподготовки, которая необходима для подпитки котлов. Кроме того, на следующей неделе специалисты приступят к расчистке территории вокруг объекта. Старое ветхое здание снесут, а строительный мусор и плиты отправят на утилизацию.

В 2026 году капитально отремонтируют котел № 1, что позволит повысить качество поставляемых ресурсов.

Напомним, что в конце 2024 года в котельной РЖД по инициативе главы Лобни впервые за долгие годы провели капитальный ремонт и заменили изношенное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.