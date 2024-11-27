Капитальный ремонт наружных тепловых сетей провели в Богородском округе

Капитальный ремонт по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» провели в деревне Большое Буньково. В рамках проведения комплексных работ заменили изношенное оборудование.

В связи с изношенностью теплотрассы, был проведен капитальный ремонт наружных тепловых сетей. В комплексе систем центрального отопления одним из ключевых элементов является теплотрасса. Это трубопроводная конструкция, транспортирующая жидкий теплоноситель и передающая энергию, необходимую для отопления потребителей в многоквартирных домах.

Помимо масштабных работ, проведенных в деревнях Большое Буньково и Стромынь, также в план капитального ремонта на 2024 год попали котельная «Ревсобраний-2» и Новоногинская фабрика с заменой дымовой трубы. До конца ноября планируется отремонтировать котельную на улице Маяковского в Электроуглях.

В план на 2025–2026 год внесен капремонт котельных «Климова-0» и Климова-2» и строительство блочно-модульных котельных. Также модернизации тепловых сетей пройдут в Электроуглях, Ногинске, селе Ямкино и деревне Тимохово.

Запланирован ремонт котельных в поселке имени Воровского и в Обухове. Основная цель всех мероприятий — снизить износ коммунальной инфраструктуры, повысить надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома, уменьшить риск аварий, особенно в зимний период.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей.

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