Капитальный ремонт начнется в двух детских садах в Серпухове

В городском округе Серпухов продолжается масштабное обновление дошкольных учреждений. В прошлом году завершился ремонт в детском саду «Улыбка» в поселке Пограничный.

Здание учреждения преобразилось до неузнаваемости. В ходе ремонта строители полностью заменили кровлю и фасад, модернизировали инженерные коммуникации и провели внутреннюю отделку помещений. Особое внимание уделили оснащению: пищеблок укомплектовали профессиональным оборудованием, а в групповых ячейках установили новую мебель и организовали современные игровые зоны.

Теперь в распоряжении воспитанников есть полноценный спортивный зал. На обновленной прилегающей территории оборудовали прогулочные площадки, соответствующие требованиям безопасности. В настоящее время в «Улыбке» функционируют пять групп, которые посещают 111 детей.

Глава муниципалитета Алексей Шимко подчеркнул, что работа по созданию современных условий для воспитания подрастающего поколения продолжается.

«Держим курс на качественное образование. Сейчас в стадии капремонта детские сады № 48 „Ласточка“ и № 51 „Центр детства“, — отметил он.