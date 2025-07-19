Капитальный ремонт начался в школе № 3 в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с представителями подрядной организации, чтобы обсудить план работ по капитальному ремонту школы № 3. В здании учебного заведения полностью поменяют все инженерные коммуникации на более надежные и современные, установят вентиляционное оборудование, заменят окна и двери, обновят лестницы.

Для школы также приобретут новую мебель и дополнительное учебного оборудование.

«Одним из уникальных конструктивных элементов учебного заведения является пристроенная теплица — приведем в порядок и эту зону. Художественную роспись, посвященную Герою Советского Союза Василию Борисову, также сохраним и отреставрируем», — отметила в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Руководитель муниципалитета также добавила, что капитальный ремонт школы находится под ее личным контролем.

Ранее в Лобне стартовал масштабный косметический ремонт специальной коррекционной общеобразовательной школы. Историческое здание учебного заведения будут использовать под досуговую деятельность. На первом этаже откроют Музей и Школу мозаики священника Димитрия Котова, а второй этаж займет отделение Дома культуры «Красная Поляна». Там будут проводить интеллектуальные игры и кружковые занятия, отдельные кабинеты оборудуют для студии изобразительного искусства и уроков хореографии и вокала.