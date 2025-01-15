Капитальный ремонт начался в Поваровской школе в Солнечногорске
Капитальный ремонт Поваровской школы стартовал в Солнечногорске. Подрядчик уже приступил к демонтажу и подготовке основания для устройства стяжки на третьем этаже.
Здание, построенное в 1957 году и имеющее общую площадь 1722,3 квадратных метра, подвергнется серьезным изменениям: будут заменены системы отопления, вентиляции и канализации, обновится входная группа, проведут кровельные и внутренние работы. Фасад школы также отремонтируют. Все помещения будут приведены в соответствие с современными образовательными стандартами, а также оснащены новым оборудованием и мебелью. В рамках проекта планируется и благоустройство территории.
Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области за счет регионального бюджета.
«Подрядная организация „Техпромстрой-13“ почти на 20% выполнила демонтажные работы. Сейчас их ведут на на первом и втором этажах. На объекте в настоящее время находятся 13 человек, в том числе инженерно-технические работники. По срокам капремонт в полном объеме должен быть завершен к новому учебному году», — рассказал заместитель главы городского округа Александр Сорокин.
Все ученики временно обучаются в новом четырехэтажном корпусе школы, который был построен в рамках национального проекта «Образование» и открыт в 2024 году. Его площадь составляет более 11,7 тысяч квадратных метров, что значительно превышает размеры основного здания, благодаря чему обучение организовано в одну смену.
Ремонтные работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года.