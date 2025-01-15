Капитальный ремонт начался в Поваровской школе в Солнечногорске

Капитальный ремонт Поваровской школы стартовал в Солнечногорске. Подрядчик уже приступил к демонтажу и подготовке основания для устройства стяжки на третьем этаже.

Здание, построенное в 1957 году и имеющее общую площадь 1722,3 квадратных метра, подвергнется серьезным изменениям: будут заменены системы отопления, вентиляции и канализации, обновится входная группа, проведут кровельные и внутренние работы. Фасад школы также отремонтируют. Все помещения будут приведены в соответствие с современными образовательными стандартами, а также оснащены новым оборудованием и мебелью. В рамках проекта планируется и благоустройство территории.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области за счет регионального бюджета.

«Подрядная организация „Техпромстрой-13“ почти на 20% выполнила демонтажные работы. Сейчас их ведут на на первом и втором этажах. На объекте в настоящее время находятся 13 человек, в том числе инженерно-технические работники. По срокам капремонт в полном объеме должен быть завершен к новому учебному году», — рассказал заместитель главы городского округа Александр Сорокин.