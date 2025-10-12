Капитальный ремонт начался в музыкальной школе имени Алябьева в Коломне

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в основном здании центральной детской музыкальной школы имени Александра Алябьева в Коломне начался капитальный ремонт. Рабочие уже демонтировали двери, полы, окна и инженерные коммуникации.

До начала нового учебного года строители должны обновить фасад и крышу здания, модернизировать входную группу. Помимо этого, необходимо переоборудовать внутреннее пространство: отремонтировать 25 кабинетов и один концертный зал.

«Мы ждем обновления, в первую очередь, нашего зала. Мы ждем, что все кабинеты модернизируют и оснастят современной мебелью и оборудованием. Система образования на месте не стоит, вводят новые методы и формы обучения. И в нашей школе тоже происходит модернизация учебного процесса», — поделилась директор центральной детской музыкальной школы имени Александра Алябьева Юлия Сляднева.

Отдельное внимание во время ремонта уделят созданию качественной акустики и звукоизоляции. Здание предназначено для музыкальных занятий, и для того, чтобы создать для учащихся комфортные условия, важно обеспечить качественную шумоизоляцию каждого класса.

«Центральная детская музыкальная школа имени Алябьева — это старейшее образовательное учреждение Подмосковья. В 2024 году оно отпраздновало свое 105-летие. Мы продолжаем традиции, заложенные первыми учителями, первыми педагогами –выпускниками Московской консерватории», — отметила Юлия Сляднева.

Педагог также добавила, что сегодня в учебном заведении работают 55 преподавателей, которые обучают детей мастерству исполнительства. А 29 из них — выпускники школы имени Алябьева.

Сейчас в учреждении учатся 609 воспитанников. В здании, где идет ремонт, занимались 375 юных музыкантов. Часть ребят продолжают обучение во втором корпусе учебного заведения в Колычеве, остальные разместились в предоставленных администрацией Коломны помещениях в районе Голутвина.