Капитальный ремонт начали в Центральной библиотеке Зарайска

Капитальный ремонт станет самым значительным обновлением с момента открытия учреждения в 1983 году. Глава муниципалитета Виктор Петрущенко лично проверил ход и качество работ, а также обсудил с подрядчиками их сроки.

Виктор Петрущенко рассказал, что в библиотеке отремонтируют все залы, кроме подвала. «Здесь будет не только другой дизайн, но и новая система отопления, полы, вентиляция и так далее», — сообщил глава Зарайска.

Строительные работы планируют завершить к 1 сентября, а к 1 ноября завезут оборудование и мебель.

Директор Централизованной библиотечной системы Зарайска Валерия Маркович объяснила, что в основе дизайн-проекта Центральной библиотеки — культурные коды. «Они будут расположены на большой интерактивной карте нашего округа, где можно будет подробнее узнать об истории Зарайска, его достопримечательностях и известных людях», — рассказала Валерия Маркович.

После завершения работ библиотека получит статус модельной, что сделает ее современным и комфортным пространством, новым культурным центром для жителей города.

Несмотря на ремонт, библиотека продолжает работать: сотрудники обслуживают читателей и проводят мероприятия в парке.