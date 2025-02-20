Капитальный ремонт начали в детском центре «Созвездие» в Лобне

Ход капремонта в местном детском центре проверила глава городского округа Лобня Анна Кротова. Она оценила, как идет демонтаж старых конструкций.

После того, как демонтаж будет завершен, рабочие приступят к работам над фасадом и кровлей. Также они обустроят входную зону, заменят системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции.

Кроме того, в планах обновить охранную сигнализацию, системы видеонаблюдения и оповещения о пожаре.

«Взятым темпом мы остались довольны. Сейчас в помещениях Центра ведется демонтаж напольного покрытия, дверей и потолков, инженерного и сантехнического оборудования», — сказала Анна Кротова.

Отметим, что капитальный ремонт проводят благодаря государственной программе Московской области. Его финансируют из бюджета региона.

Обновления должны завершить к концу этого года.